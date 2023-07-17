Башкирские педагоги стали лауреатами конкурсов в сфере образования

В Башкортостане наградили победителей нескольких престижных конкурсов в сфере образования. Соответствующее распоряжение подписано Радием Хабировым.

Педагоги стали лауреатами межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы», республиканского конкурса «Учитель года Башкортостана» и конкурсов «Учитель года русского языка и литературы», «Учитель года татарского языка и литературы» и «Молодой учитель года».

Премии вручались учителям за выдающееся преподавательское мастерство, а также за их значительный вклад в создание благоприятных условий для всестороннего развития личности учеников и успешное внедрение современных образовательных технологий в учебный процесс.

Среди почётных лауреатов, которые были отмечены премиями главы региона, стали Гузель Гайсина из «Башкирской гимназии» Нефтекамска, Юлия Абубакирова из «Республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии № 2 «СМАРТ», Зифа Баймуратова из школы № 5 Благовещенска и многие другие.