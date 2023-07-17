В Башкирии проверят водителей электросамокатов

В Башкирии с начала текущего года было зарегистрировано 22 ДТП с участием водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ), в результате которых пострадали 22 человека.

Глава ГИБДД по РБ Владимир Севастьянов отметил в своем телеграм-канале, что половина этих инцидентов коснулась детей.

С учетом этой тревожной статистики ГИБДД по РБ запланировала в период с 17 по 21 июля проведение мероприятия, направленного на предотвращение аварий с участием лиц, использующих СИМ.

Владимир Севастьянов обратился к участникам данной категории транспортных средств с просьбой отнестись с пониманием и ответственностью в отношении принимаемых мер.