Жителей Уфы просят предоставить специалистам доступ к счетчикам

В Уфе продолжается масштабная проверка показаний счетчиков горячей воды и тепла, информирует «БашРТС».
Проверку счетчиков осуществляют специалисты ООО «Городская абонентская служба», которые должны предъявлять удостоверение с личным фото и официальную заявку от «БашРТС» с перечнем адресов домов, где планируется проведение проверок. Важно отметить, проверка является бесплатной.
Жильцы обязаны обеспечить доступ к приборам учета для специалистов для фиксации показаний. В противном случае будут начисления за отопление и горячую воду будут произведены в соответствии со стандартными тарифами, что может привести к необоснованным дополнительным платежам.
Также «БашРТС» разместило на своем веб-сайте график посещения домов жителей на период с 21 июля по 21 августа. В списке указаны 426 адресов, которые подлежат проверке.