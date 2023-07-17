В Башкирии мужчина более 8 лет жил и занимал деньги под чужим именем

Кугарчинский межрайонный суд вынес приговор в отношении 69-летнего жителя Башкирии по обвинению в совершении мошенничества.

Как сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры, мужчина переехал в Зианчуринский район в 2015 году, где представился именем своего умершего знакомого и прожил под ложной личностью восемь лет, наладив хорошие взаимоотношения с жителями села.

В период с мая 2022 и по февраль 2023 года обвиняемый занял в долг у восьми своих односельчан более 1,2 млн рублей и не имел возможности вернуть эти денежные средства.

Подсудимый полностью признал свою вину. В результате рассмотрения дела судом ему было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.