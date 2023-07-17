В Башкирии растет количество ипотечных сделок

За истекшие полгода количество зарегистрированных ипотечных сделок в Башкирии возросло на 37%, а количество записей превысило отметку в 58,9 тысячи. Об этом сообщил руководитель регионального управления Росреестра Петр Клец.

В данном показателе учитываются как кредиты, выданные для покупки жилья в новостройках, так и на вторичном рынке недвижимости.

Петр Клец отметил, что на данный момент 93% всех заявлений на ипотеку в республике оформляются гражданами и бизнесом в электронном формате, и всего за один день. Это значительно упрощает процесс решения вопросов, связанных с покупкой и продажей недвижимости, так как заявители больше не тратят время на заполнение бумаг.

Основными факторами, которые способствуют увеличению спроса на жилье, стали льготные условия и иные виды социальной ипотеки, продолжающие стимулировать продажи и поддерживать интерес к недвижимости. Также спрос на жилье поддерживается программой комплексной застройки.