В Уфе ко Дню Республики появится новый арт-объект

Администрация Уфы планирует приобрести и установить арт-объект «Буквы UFA» на площади им. Салавата Юлаева. Согласно аукционной документации, он будет представлять собой конструкцию с изображением названия города на латинице.

В соответствии с заявленными требованиями, арт-объект будет иметь высоту не менее 1,7 метров, длину 1,2 метра и ширину 300 мм и размещен на основании высотой около 1 метра.

Предполагается, что буквы будут окрашены в бирюзовый цвет, и на них будет нанесен орнамент в белом цвете.

Для придания арт-объекту более выразительного вида будет предусмотрена подсветка. Его установку планируется завершить до 10 октября.

Начальная цена контракт на арт-объект – почти 1,1 миллиона рублей.