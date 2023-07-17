В Башкирии наградят участников тушения лесных пожаров

В Башкирии в период с 12 по 14 июля действовал режим ЧС по причине бушевавших лесных пожаров в Белорецком районе республики, пламя от которых могло перекинуться на населенные пункты Азнагулово и Катарыш.

Об этом сегодня сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров на оперативном совещании в ЦУРе.

Он отметил, что за минувшую неделю было ликвидировано пять лесных пожаров, общая площадь которых превышала 2000 га на территории четырех муниципальных районов. По состоянию на сегодняшний день в Башкирии действующие пожары не зарегистрированы.

16 июля в Белорецком районе был ликвидирован самый крупный лесной пожар в этом году, сообщил глава ведомства. В тушении были задействованы 267 человек и 57 единиц техники. В целях локализации пожара было проложено порядка 80 км минерализованных полос.

Кроме того, к тушению был привлечен пожарно-спасательный вертолет, который сбросил более 400 тонн воды, а также в течение нескольких дней обеспечивал эвакуацию участников тушения.