В Уфе появилась «Аллея горожан»

В башкирской столице на проспекте Октября появилось новое уличное пространство. Об этом информирует пресс-службы администрации города.

Эта общественная территория стала неким продолжением самой длинной липовой аллеи в России и получила название «Аллея горожан». Здесь установлены объекты малой архитектуры, предусмотрена инфраструктура для отдыха горожан и гостей Уфы.

Кроме того, неподалеку появилась открытая галерея с первой выставкой «В маске». Ее предназначение: отдать дань уважения медикам, которые в период пандемии спасали жизни и здоровье людей. Экспозиция будет открыта для просмотра до 14 августа.