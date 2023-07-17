В Башкирии в этом году реже женятся и чаще разводятся

За январь-май 2023 года в число заключенных браков сократилось, а количество разводов продолжает расти. Таковы данные отчета Роспотребнадзора.

В период с января по май 2023 года было зарегистрировано 6 436 браков. Это на 0,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда количество заключенных браков составило 6 472 пары.

К сожалению, параллельно наблюдается учащенный процесс разводов. В указанный период разошлись 6 759 семей, что означает увеличение числа разводов на 0,6% или 40 разведенных пар по сравнению с 2022 годом.