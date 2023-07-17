Подросток с ножевым ранением в сердце выжил благодаря хирургам из Башкирии

Медики из Башкирии спасли жизнь подростка с ножевым ранением в сердце. Экстренный пациент поступил в городскую детскую клиническую больницу №17 в критическом состоянии, крайне опасном для его жизни.
Фельдшеры скорой помощи оперативно проинформировали стационар о серьезном состоянии пострадавшего, и мультидисциплинарная хирургическая бригада уже ожидала подростка в операционной.
Врачи работали с бьющимся сердцем пациента, грамотно ушив опасную рану и ликвидировав потенциальный риск кровотечения за 1 час 15 минут.
Благодаря их четкому взаимодействию и опыту удалось восстановить нормальное кровообращение.
Подросток находится под наблюдением медицинского персонала.