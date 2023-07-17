На затонском мосту продолжают действовать временные ограничения движения

В настоящее время на автодорожном полотне моста в сторону уфимского микрорайона «Затон» идут работы по обновлению асфальтобетонного покрытия.

В эти работы входит фрезерование старого покрытия, укладка нового слоя и нанесение дорожной разметки из термопластика на участке протяженностью 0,88 км.

Сейчас на мосту производится прошивка швов асфальтового покрытия. Запланированный срок завершения работ – конец июля.

В целях обеспечения безопасного проведения всех работ на данном участке временно введены ограничения движения: проезжая часть закрыта по одной полосе.