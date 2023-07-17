Россия усиливает меры санитарного контроля на рейсах из Египта

Роспотребнадзор ужесточает санитарно-карантинный контроль за рейсами из Египта. Основание: сообщение от министерства здравоохранения и народонаселения Египта о зарегистрированных случаях неизвестного заболевания в провинции Кене, которая находится примерно в 600 километрах к югу от Каира. Симптомы этого заболевания схожи с лихорадкой денге.

Лихорадка денге широко распространена в странах Юго-Восточной Азии, Индии, в некоторых регионах Африки, в тропическом и субтропическом поясах Северной, Центральной и Южной Америки. Основными переносчиками инфекции являются комары Aedes aegypti.

Роспотребнадзор предупреждает всех путешественников, планирующих поездку в Египет, о необходимости соблюдения мер предосторожности для профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний, передаваемых насекомыми. Рекомендуется носить одежду, максимально закрывающую кожу, а также использовать средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых (репелленты и инсектициды). В помещениях рекомендуется устанавливать москитные сетки на окна и двери.