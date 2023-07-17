«Поезда здоровья» установили у жителей Башкирии более 4 тыс впервые выявленных заболеваний

«Поезда здоровья» установили у более 4 тысяч сельчан впервые выявленные заболевания. Об этом сообщили в ЦУРе во время еженедельного оперативного совещания, которое провел Глава Башкортостана Радий Хабиров.

В текущем году акция «Здоровая республика – здоровый регион» охватила 196 отдалённых населённых пунктов. Все выявленные пациенты были поставлены на учёт, определен порядок лечения. В Башкирии также продолжается программа обновления общественного транспорта. Поставки новых автобусов начнутся уже в августе.

Гранатовую поддержку окажут волонтёрскому движению «ЛизаАлерт». Радий Хабиров отметил, что в прошлом году добровольцы помогли найти почти 500 человек. Республиканских школьников будут обучать ориентированию на местности.  

У нас есть в  программе есть и ОБЖ, и география. Я спросил у ребят, умеют ли наши школьники пользоваться компасом, подавляющее большинство сказали, что не умеют. Мы там ряд решений приняли. И с «Лизой Алерт», и с другими организациями, которые занимаются поисками, нам надо плотно работать и друг другу помогать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сегодня, 17 июля, исполнилось бы 60 лет Герою России Александру Доставалову.Уроженец Уфы пал смертью храбрых на Северном Кавказе. Сейчас в зоне специальной военной операции один из башкирских батальонов воюет с неонацистами под его флагом. Бойцы батальона имени Доставалова проявляют мужество и героизм на самых сложных участках СВО. Отличившимся военнослужащим Глава Башкортостана вручил государственные награды – ордена Минигали Шаймуратова.

Вот уже год на СВО находятся наши батальоны. Проявляют мужество, героизм, мы ими гордимся. 17 июля исполнилось бы 60 лет Александру Доставалову. Уроженцу Уфы, Герою России. Каждый раз мы говорим спасибо нашим воинам, что так достойно проявляют себя. Батальон принял участие во всех крупных сражениях.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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