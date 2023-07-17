«Поезда здоровья» установили у жителей Башкирии более 4 тыс впервые выявленных заболеваний

У нас есть в программе есть и ОБЖ, и география. Я спросил у ребят, умеют ли наши школьники пользоваться компасом, подавляющее большинство сказали, что не умеют. Мы там ряд решений приняли. И с «Лизой Алерт», и с другими организациями, которые занимаются поисками, нам надо плотно работать и друг другу помогать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан