«Поезда здоровья» установили у жителей Башкирии более 4 тыс впервые выявленных заболеваний

«Поезда здоровья» установили у более 4 тысяч сельчан впервые выявленные заболевания. Об этом сообщили в ЦУРе во время еженедельного оперативного совещания, которое провел Глава Башкортостана Радий Хабиров.
В текущем году акция «Здоровая республика – здоровый регион» охватила 196 отдалённых населённых пунктов. Все выявленные пациенты были поставлены на учёт, определен порядок лечения. В Башкирии также продолжается программа обновления общественного транспорта. Поставки новых автобусов начнутся уже в августе.
Гранатовую поддержку окажут волонтёрскому движению «ЛизаАлерт». Радий Хабиров отметил, что в прошлом году добровольцы помогли найти почти 500 человек. Республиканских школьников будут обучать ориентированию на местности.
Сегодня, 17 июля, исполнилось бы 60 лет Герою России Александру Доставалову.Уроженец Уфы пал смертью храбрых на Северном Кавказе. Сейчас в зоне специальной военной операции один из башкирских батальонов воюет с неонацистами под его флагом. Бойцы батальона имени Доставалова проявляют мужество и героизм на самых сложных участках СВО. Отличившимся военнослужащим Глава Башкортостана вручил государственные награды – ордена Минигали Шаймуратова.