На 37 площадках Башкирии прошли ярмарки выходного дня

Жители могут приобрести сельскохозяйственную продукцию напрямую у производителей. Как правило, это фермеры, либо владельцы личных подсобных хозяйств, которые выставляют на прилавки овощи, фрукты и ягоды, выращенные на своем огороде.
На полках также представлены мед, молочка, различные травяные сборы. В Уфе традиционно основная ярмарка развернулась на территории рядом с Дворцом спорта. Продавцы не скрывают: цены на многие товары стали дороже.
Клиентов на ярмарках хватает. Главный аргумент, который приводят многие покупатели, экологичность представленной продукции. Доверие у людей высокое, поскольку принято считать, что продаваемые товары производители выращивают для себя, а значит, с минимальным количеством пестицидов либо вовсе без них.