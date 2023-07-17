На 37 площадках Башкирии прошли ярмарки выходного дня

Жители могут приобрести сельскохозяйственную продукцию напрямую у производителей. Как правило, это фермеры, либо владельцы личных подсобных хозяйств, которые выставляют на прилавки овощи, фрукты и ягоды, выращенные на своем огороде.

На полках также представлены мед, молочка, различные травяные сборы. В Уфе традиционно основная ярмарка развернулась на территории рядом с Дворцом спорта. Продавцы не скрывают: цены на многие товары стали дороже.