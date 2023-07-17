В Башкирии определен регоператор для вывоза мусора в зоне №2

Сегодня Министерство экологии Башкирии назначило ООО РО «Эко-Сити» региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в зоне деятельности №2. Сообщается, что данный статус компания получает сроком на 1 год.

Региональный оператор «Эко-Сити» уже занимался обращением с ТКО в зоне №3, которая включала Стерлитамак, Салават, Сибай, Кумертау и 18 других районов Башкирии. Теперь компания также будет отвечать за обслуживание зоны №2.

Ранее ООО «Дюртюлимелиоводстрой» выполняло функции регионального оператора в указанной зоне, но было лишено этого статуса. В соответствии с новым решением, компания обязана в течение 10 рабочих дней передать всю необходимую информацию и документы, включая реестр договоров и копии заключенных договоров в сфере обращения с отходами, новому региональному оператору.

Пока не будут утверждены новые тарифы для ООО РО «Эко-Сити» к нему будут применяться тарифы, установленные для ООО «Дюртюлимелиоводстрой». Планируется, что в ближайшие сроки новый регоператор откроет клиентские офисы в каждом муниципалитете зоны №2.