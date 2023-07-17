Фельдшер-контрактник из Башкирии захотел стать военным врачом

«С детства мой сын рос целеустремленным, привык добиваться поставленных целей. Когда был на срочной службе, он сообщил, что планирует остаться по контракту. А в прошлом году в апреле позвонил и сказал: "мам, я не могу иначе, моя помощь нужна там, поэтому в составе батальона Шаймуратова отправляюсь в зону проведения специальной военной операции". А если сказал «пойду», значит, его уже не отговорить», - рассказала благовещенскому изданию «Панорама» мама бойца.