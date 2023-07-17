Фельдшер-контрактник из Башкирии захотел стать военным врачом

Молодой человек с позывным "Стич" из Благовещенского района находится в зоне специальной военной операции уже больше года. Парень служит в шестой, легендарной роте батальона имени Минигали Шаймуратова.
Этот контракт у него не первый. В общей сложности по контракту "Стич" служит порядка четырех лет. За время нахождения на СВО он окончательно решил стать военным врачом. Тем более, что гражданская должность позволяет - фельдшер.
Как сообщает издание "Панорама", сейчас "Стич" собирает необходимые документы, чтобы поступить военно-медицинскую академию имени Кирова в Санкт-Петербурге для получения необходимого образования.
«С детства мой сын рос целеустремленным, привык добиваться поставленных целей. Когда был на срочной службе, он сообщил, что планирует остаться по контракту. А в прошлом году в апреле позвонил и сказал: "мам, я не могу иначе, моя помощь нужна там, поэтому в составе батальона Шаймуратова отправляюсь в зону проведения специальной военной операции". А если сказал «пойду», значит, его уже не отговорить», - рассказала благовещенскому изданию «Панорама» мама бойца.
«Моя основная задача – спасти жизнь бойцов, оперативно оказать первую помощь. Ситуации были разные, но ни разу не пожалел о сделанном выборе», - говорит сам Стич.
Как мы рассказывали ранее, жители Башкирии, желающие заключить контракт с Министерством обороны РФ, могут обращаться также по единому справочному номеру 177, в Ситуационный центр 122 или (347) 218-19-19, либо в ближайший офис МФЦ «Мои документы» или на сайт башбат.рф.