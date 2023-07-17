В Башкирии предложили выплачивать жителям пособия за долгий брак

В Башкирии предложили выплачивать деньги парам, которые прожили в браке более 50 лет. Единовременная выплата составляет 10 тысяч рублей.

Согласно предложенному законопроекту, выплачиваться средства будут к 50-, 60-, 70-летним юбилеям супружеской жизни. Чтобы получить пособие, жителям республики необходимо подать заявление, однако указано, что претендовать на выплату смогут граждане, которые проживают в Башкирии не менее 10 лет.