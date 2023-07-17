В Башкирии предложили выплачивать жителям пособия за долгий брак

В Башкирии предложили выплачивать деньги парам, которые прожили в браке более 50 лет. Единовременная выплата составляет 10 тысяч рублей. 

Фото №1 - В Башкирии предложили выплачивать жителям пособия за долгий брак

Согласно предложенному законопроекту, выплачиваться средства будут к 50-, 60-, 70-летним юбилеям супружеской жизни. Чтобы получить пособие, жителям республики необходимо подать заявление, однако указано, что претендовать на выплату смогут граждане, которые проживают в Башкирии не менее 10 лет.

Выплата может быть предоставлена вне зависимости от предоставления семье других мер поддержки. Порядок предоставления средств должен быть определен Кабмином.

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