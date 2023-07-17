В Башкирии продолжается подготовка к новому отопительному сезону

В республике продолжают подготовку к очередному отопительному сезону. Об этом рассказала министр ЖКХ Ирина Голованова.
Процент готовности объектов ЖКХ на сегодняшний день составляет 53%. 30 муниципалитетов готовы к новому отопительному сезону на 40-50%, 33 районов – более чем на 50%.
«Все темпы подготовки соответствуют уровню прошлых лет. Работы идут в штатном режиме», – отметила Ирина Голованова. Лучшую готовность к зиме показали Белебеевский, Ермекеевский, Кугарчинский, Давлекановский и Илишевский районы.