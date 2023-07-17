В Башкирии продолжается подготовка к новому отопительному сезону

В республике продолжают подготовку к очередному отопительному сезону. Об этом рассказала министр ЖКХ Ирина Голованова.

Процент готовности объектов ЖКХ на сегодняшний день составляет 53%. 30 муниципалитетов готовы к новому отопительному сезону на 40-50%, 33 районов – более чем на 50%.