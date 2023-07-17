Радий Хабиров поручил разобраться в ситуации с недобросовестным регоператором

Двойных платежек за вывоз мусора не будет. На оперативном совещании Глава Башкортостана Радий Хабиров дал поручение разобраться в ситуации с регоператором «Дюртюлимелиоводстрой». 5 июля Минэкологии республики лишило компанию лицензии из-за мусорного коллапса.

Из-за мусорного коллапса в ряде районов и городов северо-запада республики был введён режим ЧС. Горы отходов сутками лежали, источая зловоние, привлекая мышей и крыс. Возникла опасность заражения людей инфекционными заболеваниями. Критическое переполнение контейнеров было зафиксировано в Татышлинском, Янаульском, Краснокамском районах, в городах Агидель и Нефтекамск. По данным Минэкологии республики, регоператор «Дюртюлимелиоводстрой» в одностороннем порядке прекратил вывоз отходов.

В условиях чрезвычайной ситуации местным властям пришлось нанимать спецтехнику у сторонних организаций, чтобы вывезти отходы, после чего уже бывший регоператор заявил, что возобновил свою работу и даже делал фото- и видеоотчеты.

По информации Минэкологии, компания «Дюртюлимелиоводстрой» оказывала своим потребителям некачественные услуги, возникали вопросы доначислений за вывоз мусора, сложности были во взаимодействии с юридическими лицами и во взаиморасчетах с подрядчиками, отчего больше всего страдали жители. В итоге профильное ведомство лишило лицензии недобросовестного регоператора.

Прошу глав муниципалитетов, на территории которых якобы «работал» «Дюртюлимелиоводстрой» (потому что в большей степени он не выполнял свою работу), помочь людям и объяснить, что происходит. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан