«Поезда здоровья» и поддержка волонтеров: основные темы оперативки с Радием Хабировым

В республике «Поезда здоровья» установили более чем у 4 тысяч сельчан впервые выявленные заболевания. Об этом сообщили сегодня на оперативном совещании под руководством Главы Башкортостана Радия Хабирова. В этом году акция «Здоровая республика – здоровый регион» охватила 196 отдалённых населённых пунктов.

У нас есть в программе и ОБЖ, и география. Я спросил у ребят, умеют ли наши школьники пользоваться компасом, подавляющее большинство сказали, что не умеют. Мы там ряд решений приняли. И с «Лизой Алерт», и с другими организациями, которые занимаются поисками, нам надо плотно работать и друг другу помогать.

Башкортостан в рамках федеральной программы по созданию быстровозводимых конструкций направил заявку в Минпросвещения России на получение двух жилых модулей. Их разместят в военно-патриотическом парке «Патриот» в Чишминском районе. Пропускная способность лагеря может увеличиться до 400 детей за смену. Завершить эту работу намерены к ноябрю. Все лето в парке «Патриот» будут проходить тематические мероприятия. К примеру, с 9 по 15 августа состоится профильная смена МЧС. Её тема – поведение детей в условиях чрезвычайных ситуаций и профилактика детского травматизма. И филиалы создаются по республике. Первый из них начнёт работу в деревне Культабан Баймакского района, а второй – в Кигинском районе на базе детского лагеря «Маяк».