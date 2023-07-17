«Поезда здоровья» и поддержка волонтеров: основные темы оперативки с Радием Хабировым

В республике «Поезда здоровья» установили более чем у 4 тысяч сельчан впервые выявленные заболевания. Об этом сообщили сегодня на оперативном совещании под руководством Главы Башкортостана Радия Хабирова. В этом году акция «Здоровая республика – здоровый регион» охватила 196 отдалённых населённых пунктов.
Все выявленные пациенты были поставлены на учёт, определен порядок лечения. В Башкирии также продолжается программа обновления общественного транспорта. Поставки новых автобусов начнутся уже в августе.
Грантовую поддержку окажут волонтёрскому движению «Лиза Алерт». Радий Хабиров отметил, что в прошлом году добровольцы помогли найти почти 500 человек. Республиканских школьников будут обучать ориентированию на местности.
Башкортостан в рамках федеральной программы по созданию быстровозводимых конструкций направил заявку в Минпросвещения России на получение двух жилых модулей. Их разместят в военно-патриотическом парке «Патриот» в Чишминском районе. Пропускная способность лагеря может увеличиться до 400 детей за смену. Завершить эту работу намерены к ноябрю. Все лето в парке «Патриот» будут проходить тематические мероприятия. К примеру, с 9 по 15 августа состоится профильная смена МЧС. Её тема – поведение детей в условиях чрезвычайных ситуаций и профилактика детского травматизма. И филиалы создаются по республике. Первый из них начнёт работу в деревне Культабан Баймакского района, а второй – в Кигинском районе на базе детского лагеря «Маяк».