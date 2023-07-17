По программе «Башкирские дворики» за пять лет благоустроили более тысячи объектов

Более тысячи башкирских двориков благоустроили в республике. Столько объектов заасфальтировали, раскрасили, озеленили в республике за пять лет. Программа, инициированная главой региона, действует с 2019 года. Территории облагораживают не только по стандартному списку работ – на местах вносятся коррективы.
Ещё есть время, чтобы догнать сроки сдачи объекта – по паспорту окончание строительства башкирского дворика на улице Ульяновых в августе. Положен асфальт, зонированы площадки для детей. Ребята уже и сами готовы помогать рабочим и даже вносить правки в проект.
После укладки асфальта на всех объектах подрядчик начнёт установку детских и спортивных площадок, а также монтаж видеонаблюдения. Помимо обязательных пунктов учитываются нюансы. Например, удаляют опасные деревья. Для выкорчёвывания необходимо разрешение, как и для сноса старых электрических опор – одна такая стояла посреди двора. При асфальтировании территории было решено не прекращать работы в ожидании согласования. Его получили, участок приведут в порядок, покрытие выровняют.
Но и новые дороги тоже уже стали проблемой. Для установки лежачих полицейских необходимо разрешение от администрации, его основанием станет заявление от самих жителей.
Программа «Башкирские дворики» была запланирована до 2024 года. Уже утверждён список придомовых территорий, которые благоустроят в следующем сезоне. В этом же году крайний срок сдачи объектов – осень текущего года. Башкирские дворики принимают с подписью от жителей многоквартирных домов – тех, кто будет пользоваться и сохранять отремонтированные территории.