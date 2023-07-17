По программе «Башкирские дворики» за пять лет благоустроили более тысячи объектов

Более тысячи башкирских двориков благоустроили в республике. Столько объектов заасфальтировали, раскрасили, озеленили в республике за пять лет. Программа, инициированная главой региона, действует с 2019 года. Территории облагораживают не только по стандартному списку работ – на местах вносятся коррективы.

Ещё есть время, чтобы догнать сроки сдачи объекта – по паспорту окончание строительства башкирского дворика на улице Ульяновых в августе. Положен асфальт, зонированы площадки для детей. Ребята уже и сами готовы помогать рабочим и даже вносить правки в проект.

После укладки асфальта на всех объектах подрядчик начнёт установку детских и спортивных площадок, а также монтаж видеонаблюдения. Помимо обязательных пунктов учитываются нюансы. Например, удаляют опасные деревья. Для выкорчёвывания необходимо разрешение, как и для сноса старых электрических опор – одна такая стояла посреди двора. При асфальтировании территории было решено не прекращать работы в ожидании согласования. Его получили, участок приведут в порядок, покрытие выровняют.

Но и новые дороги тоже уже стали проблемой. Для установки лежачих полицейских необходимо разрешение от администрации, его основанием станет заявление от самих жителей.