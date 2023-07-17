Из Башкирии в зону СВО направили еще один стоматологический модуль

Уже во второй раз бригада дантистов из Уфы выезжает к бойцам. Зубной кабинет только начал прием пациентов. При этом модуль будет перемещаться, чтобы осмотреть всех желающих. Также республика в очередной раз направила в ЛНР гумконвой – его передали местным детскому дому и колледжу.

Бойцу с позывным «Хирург» придется лишиться одного зуба. Врач ставит диагноз периодонтит, при снижении иммунитета заболевание может вызвать воспаление. В целом стресс и недостаток витаминов сказываются на состоянии полости рта бойцов. Пустовать передвижной кабинет стоматологов точно не будет.

То, что делает для нас Башкирия, другие мало делают такого. Даже стоматкабинет приехал. В модуле все есть, там можно зубы поставить тем, кто их вообще не имел. позывной «Хирург»

Это уже второй приезд башкирских стоматологов в зону СВО. На этот раз работники передвижного модуля планируют объехать около 25 точек, где разместились военнослужащие. К каждому, говорят врачи, индивидуальный подход, чтобы лечение проходило более комфортно в непростых условиях.

Модуль современно оборудован. Можем и лечить, и удалять. Ильдар Гайфуллин, стоматолог-хирург Республиканской стоматологической поликлиники

Помощь из Башкортостана прибыла и для местных жителей. Петровская коррекционная школа-интернат получила бытовую химию, постельные принадлежности, посуду – в общей сложности более 200 коробок со всем необходимым в быту. Большая часть груза сформирована уфимским центром трудовой миграции.

Мы стараемся, чтобы детки жили в тепле и уюте. Поэтому спасибо за все. Елена Рябуха, директор Петровской специальной коррекционной школы-интерната

В интернате 143 воспитанника, еще более 40 человек – дети, эвакуированные из города Стаханов. Башкирские волонтеры не только передали в учреждение груз, но и нашли время пообщаться, поиграть в настольные игры и поддержать юных жителей Донбасса. А духовные наставники наших военнослужащих на передовой Хамза-хазрат и отец Виктор взяли в руки музыкальные инструменты.

Поддержку получили и местные студенты. Необходимое оборудование для их учебы республика направила в Краснолучский колледж технологии строительства и прикладного искусства.