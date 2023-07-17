В Уфе открылась выставка, посвященная 60-летию со дня рождения Героя России Александра Доставалова

В Национальном музее Башкортостана открылась выставка, посвященная 60-летию со дня рождения Героя России, гвардии майора Александра Доставалова. На экспозиции, которая будет работать две недели, можно будет ознакомиться с биографией, боевым путем, личными вещами нашего героического земляка.

После торжественного открытия выставки руководство музея, историки и школьники собрались на разговор за круглым столом. На встрече была организована беседа о Героях России – выходцах из Башкортостана, показ патриотического фильма. Также были подведены итоги флешмоба, посвященного 60-летию Александра Доставалова.