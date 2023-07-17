В Башкирии прошел молодежный фестиваль уличных культур «На волне Агидели»

Молодежь «На волне Агидели». В этом городе прошел фестиваль уличных культур, который собрал участников из городов и районов Башкортостана, а также из соседних регионов – Татарстана и Удмуртии. На одной большой площадке баскетболисты, вокалисты, шахматисты, шашисты, танцоры, воркаутеры и будущие предприниматели. Каждый из них соревновался в своей зоне.

Вся площадка переполнена подростками. Они наблюдают за «фитнесом городских улиц». Здесь нет ни гантелей, ни штанг, а только турники и брусья, шведские стенки и горизонтальные лестницы. В упражнениях задействован лишь вес тела спортсмена. Воркаутеры не только соревнуются, но и учатся друг у друга. Для многих это новый опыт в исполнении различных элементов. А кому-то любительские тренировки на брусьях и турниках помогли когда-то стать чемпионом.

Молодежный фестиваль уличных культур собрал и юных шахматистов. Здесь важно за короткое время успеть загнать соперника в угол. Одна ошибка – и попытка штурма может завершиться обороной. А на соседней площадке – шашисты. Каждый может найти для себя что-то интересное. Например, здесь организовали брейк-данс-баттлы. Сейчас битва танцоров в самом разгаре.

А в это время на баскетбольной площадке передают эстафету «Спортивный калейдоскоп "Республика первых"» городу Нефтекамску в рамках празднования 100-летия Министерства спорта республики. После церемонии передачи эстафеты продолжается ожесточенное противостояние в стритболе. Здесь одно лишь кольцо, сама площадка меньше в два раза, а баскетболисты играют три на три. Поэтому нужно быть еще быстрее, изворотливее и даже применять трюки.