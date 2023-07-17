В Уфе прошли всероссийские соревнования по велоспорту среди юниоров

43 спортсмена в возрасте от 17 до 18 лет из 11 регионов нашей страны выявляли победителя на сложнейшей трассе в формате групповой горной гонки. О том, как держать темп, не уставать в жару и добиться победы, – в нашем сюжете.

Последние наставления тренера перед тяжелейшей гонкой. Впереди у спортсменов три с половиной часа в пути и 121 километр горной трассы. К такому испытанию нужно готовиться за несколько дней.

Я хорошо спал, ждал гонки, хорошо питался. Руслан Газизов, участник велогонки /Республика Башкортостан/

Старт дан. Спортсменов ждёт 11 кругов по уфимской Черниковке. Старт был взят у Парка Победы, дальше участники спустились на спорткомплекс «Биатлон» и сделали круг по лыжной трассе. После этого вернулись в город, поднялись на север и объехали аллею Победы. На этом один круг завершён, на него спортсмены тратят примерно 15 минут.

Замечательно просто, ожидания, трасса средняя, погода не очень, конечно, жарко, но будем стараться выигрывать. Вячеслав Епифанов, участник велогонки /Московская область/

Уже ко второму кругу участники гонки разделились на несколько групп. Двое лидеров оторвались от других почти на полминуты, дальше следует пелотон, а за ним уже отстающие спортсмены.

Это самый сложный участок трассы – подъём в гору от спорткомплекса «Биатлон». Самое важное – удержать темп и не встать от усталости, как говорят спортсмены, выехав на ровную дорогу. Осложняла гонку для спортсменов и знойная погода. В Уфе в этот день была жара до 38 градусов тепла.

Жарко, вода помогает, ещё бачки менять, много пить. Изотоники точно помогут. Артём Уразов, участник велогонки /Иркутская область/

В Уфу приехали спортсмены из 11 регионов, включая Калининградскую, Самарскую и Свердловскую области, Москву, Санкт-Петербург и многие другие. Лето для велогонщиков – традиционная пора для проведения соревнований. В Уфе на прошлой неделе состоялось первенство России среди юношей, на этой проходят соревнования у девушек.

Жара и холод всегда влияют, когда скользко, дождь идёт. Но жарко – всем жарко. Пусть лучше будет жарко, чем дождь. Молодые проводили, потом были падения. Лучше так, всем жарко, пить побольше, проблем не будет. Ринат Латыпов, председатель Федерации велоспорта Республики Башкортостан