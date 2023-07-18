В Башкирии спасли ребенка с игрушкой в желудке

В Дуванском районе Башкирии четырехлетний малыш случайно проглотил игрушку, которая находилась внутри шоколадного яйца. Предмет застрял на границе между пищеводом и дыхательными путями, частично их перекрывая.

На помощь ребенку пришел врач анестезиолог-реаниматолог Ильгиз Мустафин, работающий в Месягутовской ЦРБ .

По словам представителей стационара, было понятно, что необходимо проводить экстренную операцию и устанавливать трахеостому для удаления застрявшего предмета у маленького пациента.

Однако опытный доктор сумел извлечь игрушку из пищевода мальчика без операционного вмешательства.

На данный момент состояние маленького пациента стабильное, и его жизни ничего не угрожает. Врачи продолжают наблюдать за его самочувствием.