Региональный Роспотребнадзор назвал причины роста опасных инфекций

В этом году в Башкирии отмечен рост случаев заболеваемости инфекционными заболеваниями, которые ранее были практически полностью побеждены благодаря успешной вакцинации.

В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что подобное явление наблюдается во многих странах мира и объясняется эволюцией инфекционных агентов.

Особенно тревожным эксперты называют рост заболеваемости коклюшем. В этом году в Башкирии зарегистрированы 67 инфицированных, при этом дети младше 14 лет составляют 94% от общего числа всех заболевших. Уровень инфицированности составляет 1,7 случая на каждые 100 тысяч жителей. Всплеск заболеваемости этой инфекцией возникает с периодичностью один раз в 3-5 лет.

Также зарегистрированы 65 случаев кори: основная масса заболевших не была вакцинирована, включая приезжих из-за рубежа и других регионов России.

Еще одним заболеванием, которое была выявлено в регионе, стал эпидемический паротит – зарегистрирован лишь однажды.