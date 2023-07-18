В Башкирии многодетным семьям помогут выплатить ипотеку

Новая мера поддержки многодетных семей в республике, о которой рассказала Министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова, обещает облегчить финансовую нагрузку на семьи с третьим или последующим ребенком, родившимся после 1 января 2019 года.

Сообщается, что власти планируют предоставлять полную или частичную компенсацию расходов, связанных с оплатой ипотеки. Для реализации этой программы регионы получили 15 млрд рублей.

При определении права на получение поддержки не учитывается возраст старших детей в семье.

Чтобы получить поддержку в размере 450 тысяч рублей, семьи могут обратиться в банк с заявлением и соответствующими документами. Кроме того, можно заполнить специальную форму заявления на портале Госуслуг.