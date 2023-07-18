В Уфе из парка развлечений ребенок попал на операционный стол

В одном из известных батутных центров Уфы – «Джанго Парк» – произошел неприятный инцидент, о котором стало известно благодаря проекту «Честно говоря» телеканала БСТ.

На видеофрагментах видно, как маленькая девочка спускается по лестнице, и тут ее неожиданно сбивает парень, который был старше и значительно крупнее ее.

Ребенок, упав от столкновения на пол, получил перелом руки, требующий оперативного вмешательства. Врачи установили титановый стержень для стабилизации перелома.

После произошедшего мать девочки обратилась к руководству батутного парка с требованием прояснить обстоятельства происшествия. Однако там заявили, что администрация парка за этот случай ответственности не несет и предложили обратиться в правоохранительные органы.

Более того, за случившееся женщина не получит ни извинений, ни компенсации.