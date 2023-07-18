В Башкирии охотничье ружье теперь можно сдавать в аренду

Новый закон об аренде охотничьего оружия вступил в силу в Башкирии, информирует Курултай.

Основной целью закона является регулирование передачи охотничьего оружия и патронов другим лицам для временного пользования. То есть владелец охотничьего оружия может передавать его только охотникам, имеющим охотничий билет и специальное разрешение.

Контроль за наличием соответствующих документов будет осуществляться охотничьими инспекторами, которые имеют полномочия для проведения проверок.

Председатель Курултая Константин Толкачев подчеркнул, что теперь охотничье оружие смогут получить даже те, кто не является его собственником, но имеет охотничий билет.