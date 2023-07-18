В Башкирии некоторые участники СВО могут бесплатно получить земли под ИЖС

В Башкирии предлагают предоставлять некоторым участникам спецоперации бесплатные земельные участки под индивидуальное жилищное строительство.

Изменения в законодательстве разработаны Министерством земельных и имущественных отношений республики и в настоящее время находятся на стадии общественных обсуждений.

По новому законопроекту, такую возможность будут иметь добровольцы и военнослужащие Росгвардии, имеющие звания Героя России или награжденные орденами Российской Федерации за заслуги в ходе участия в спецоперации.

Еще одно условие: претенденты должны иметь статус ветеранов боевых действий и нуждаться в жилье.

В том случае если военнослужащий погиб из-за ранений, полученных в ходе СВО, то право на получение бесплатного участка предоставляется членам его семьи: супруге, детям (включая усыновленных) или родителям.