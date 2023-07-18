В Башкирии ожидается изменение графика движения пригородных поездов

В Башкирии изменится расписание движения пригородных поездов. Об этом рассказали в Башкортостанской пригородной пассажирской компании. Такая мера связана с проведением ремонтных работ.
18 и 19 июля пригородный поезд №6456 Кандры–Шакша на участке Кандры–Черемшан проследует на 5 минут раньше действующего расписания: Кандры (отпр. 16:49) – Черемшан (приб. 17:52, отпр. 17:53) – Шакша (приб. 20:25).
18, 19 и 20 июля пригородный поезд №6454Кандры–Уфа на участке Черемшан–Уфа проследует на 5 минут позже действующего расписания: Кандры (отпр. 06:42) – Черемшан (приб. 07:43, отпр. 07:44) – Уфа (приб. 09:42).