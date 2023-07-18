В Башкирии нерадивая мать потратила маткапитал на себя

Жительница Башкирии неправомерно израсходовала средства материнского капитала. Об этом стало известно после вмешательства прокуратуры и передачи дела в суд.

По информации, полученной от правоохранительных органов, в 2020 году мать троих детей использовала часть материнского капитала для приобретения земельного участка в Нуримановском районе и планировала построить там дом.

Однако долгожданное жилье так и не появилось, а оставшиеся средства материнского капитала были потрачены на личные нужды женщины. Ее незаконные действия нарушили права малолетних детей.

В результате судебного разбирательства стало известно, что женщина лишена родительских прав, и в настоящее время опекунство над детьми принадлежит их отцу.