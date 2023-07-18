В Уфе стартовал Всероссийский антикоррупционный форум финансово-экономических органов

Борьбу с коррупцией и повышение качества государственного управления обсуждают в Уфе на Всероссийском антикоррупционном форуме финансово-экономических органов. На мероприятие, проходящее в эти минуты в Конгрессе холле, съехались более 500 участников со всей страны. С приветственным словом к ним обратился Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Как отметил руководитель региона, борьбе с коррупцией в республике придаётся особое значение. Власти тесно взаимодействуют с правоохранительными органами и общественными организациями, ведется работа по профилактике коррупционных преступлений. Все государственные и муниципальные служащие республики проходят всестороннюю проверку. Вместе с тем уделяется внимание и пропаганде, что приносит свои плоды.

В нашей республике мы уделяем самое серьёзное внимание борьбе с коррупцией, потому что мы ясно понимаем, что обеспечить динамичное развитие республики невозможно, если на наших руках и ногах будут такие "оковы", как коррупция. Работа организована в тесном контакте и взаимосвязи с правоохранительными органами. Эффективно работает комиссия по координации антикоррупционной деятельности. И мы всем фронтом ведём эту борьбу. Если отвлечься от абстрактных рассуждений, приведу пример. В прошлом году на национальные проекты было выделено более 50 млрд рублей. И наша задача – чтобы каждый рубль, выделенный в рамках отрасли, был эффективно использован и не подвергался коррупционным проявлениям. В целом вся республика развивается, объёмы бюджетных вливаний превышают сотни миллиардов рублей. Поэтому это важнейшее направление работы.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На форуме участники обсудят вопросы повышения качества государственного управления, обеспечения социальной справедливости, борьбы с коррупцией.

Деловая программа включает в себя проведение пяти панельных дискуссий. Также в рамках мероприятия организаторы проведут киберучения для студентов. Целью станет отработка практических действий по обеспечению информационной безопасности в условиях целенаправленных компьютерных атак. По итогам проведения пленарной части сформируют предложения по развитию механизмов противодействия коррупции, повышению антикоррупционной культуры. Также в течение двух дней представители регионов России смогут обменяться личным опытом, что и является одной из основных задач форума. 

У нас налажена работа с кадрами по выявлению возможных конфликтов интересов. Кроме того, тщательно проводится проверка всех принимаемых нормативно-правовых актов на предмет наличия каких-то коррупционных договоров.

Лира Игтисамова, заместитель Премьер-министра Правительства - министр финансов Республики Башкортостан

Если брать со стороны казначейства, то мы некоторый опыт со стороны вашей республики получили. Это было в виде круглого стола. Здесь будет более подробно.

Дмитрий Набатчиков, руководитель Управления федерального казначейства по Курганской области
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