В Уфе стартовал Всероссийский антикоррупционный форум финансово-экономических органов

В нашей республике мы уделяем самое серьёзное внимание борьбе с коррупцией, потому что мы ясно понимаем, что обеспечить динамичное развитие республики невозможно, если на наших руках и ногах будут такие "оковы", как коррупция. Работа организована в тесном контакте и взаимосвязи с правоохранительными органами. Эффективно работает комиссия по координации антикоррупционной деятельности. И мы всем фронтом ведём эту борьбу. Если отвлечься от абстрактных рассуждений, приведу пример. В прошлом году на национальные проекты было выделено более 50 млрд рублей. И наша задача – чтобы каждый рубль, выделенный в рамках отрасли, был эффективно использован и не подвергался коррупционным проявлениям. В целом вся республика развивается, объёмы бюджетных вливаний превышают сотни миллиардов рублей. Поэтому это важнейшее направление работы.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан