В Уфе стартовал Всероссийский антикоррупционный форум финансово-экономических органов

Борьбу с коррупцией и повышение качества государственного управления обсуждают в Уфе на Всероссийском антикоррупционном форуме финансово-экономических органов. На мероприятие, проходящее в эти минуты в Конгрессе холле, съехались более 500 участников со всей страны. С приветственным словом к ним обратился Глава Башкортостана Радий Хабиров.
Как отметил руководитель региона, борьбе с коррупцией в республике придаётся особое значение. Власти тесно взаимодействуют с правоохранительными органами и общественными организациями, ведется работа по профилактике коррупционных преступлений. Все государственные и муниципальные служащие республики проходят всестороннюю проверку. Вместе с тем уделяется внимание и пропаганде, что приносит свои плоды.
На форуме участники обсудят вопросы повышения качества государственного управления, обеспечения социальной справедливости, борьбы с коррупцией.
Деловая программа включает в себя проведение пяти панельных дискуссий. Также в рамках мероприятия организаторы проведут киберучения для студентов. Целью станет отработка практических действий по обеспечению информационной безопасности в условиях целенаправленных компьютерных атак. По итогам проведения пленарной части сформируют предложения по развитию механизмов противодействия коррупции, повышению антикоррупционной культуры. Также в течение двух дней представители регионов России смогут обменяться личным опытом, что и является одной из основных задач форума.