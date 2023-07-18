Башкирия вошла в топ регионов по количеству выигранных грантов студенческих стартапов

Башкирия вошла в топ-5 регионов России с наибольшим количеством побед в конкурсе студенческих стартапов федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».
Проекты представили 68 регионов и 236 вузов технической и гуманитарной направленности. В топ-5 вошли Москва, Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Ростовская область и Республика Башкортостан.
Грант в размере 1 млн рублей на развитие своих бизнес-идей получат более 1200 студентов. Большинство проектов победителей — в сфере цифровых технологий, таких 481. Каждый пятый связан с креативными индустриями, а 175 авторов будут развивать свои идеи в области новых приборов и интеллектуальных производственных технологий. Примерно одинаковое количество проектов посвящено медицинским технологиям и биотехнологиям. По направлениям новых материалов и химических технологий, а также ресурсосберегающей энергетике суммарно победило 105 бизнес-предложений.