В Уфе стартовала IV Всероссийская летняя Спартакиада инвалидов

Эти традиционные соревнования проводятся с 2011 года и проходят раз в четыре года. В этом году спартакиада продлится с 15 июля по 30 сентября в семи субъектах Российской Федерации, впервые среди них и Башкортостан.

Церемония открытия соревнований прошла в центре спортивной подготовки Римы Баталовой. В Уфе состоятся соревнования по плаванию и позже по настольному теннису лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

11 сентября начнутся в этом зале соревнования инвалидов по настольному теннису. Соревнования будут проходить в течение шести дней. Всех приглашаем.

Евгений Емельянов, главный судья Спартакиады инвалидов России

Участие в состязаниях примут более 500 спортсменов из 22 субъектов. В Салавате пройдут соревнования по бадминтону, легкой атлетике, настольному теннису, футзалу (спорт глухих) и дзюдо спорта слепых. Церемония закрытия спартакиады состоится 29 сентября в Уфе.

Я на этой спартакиаде впервые. Тут очень интересно. Много людей, очень красивый комплекс. Мне тут очень нравится.

Ольга Долгошеева, участница соревнований
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