В Уфе стартовала IV Всероссийская летняя Спартакиада инвалидов

Эти традиционные соревнования проводятся с 2011 года и проходят раз в четыре года. В этом году спартакиада продлится с 15 июля по 30 сентября в семи субъектах Российской Федерации, впервые среди них и Башкортостан.
Церемония открытия соревнований прошла в центре спортивной подготовки Римы Баталовой. В Уфе состоятся соревнования по плаванию и позже по настольному теннису лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Участие в состязаниях примут более 500 спортсменов из 22 субъектов. В Салавате пройдут соревнования по бадминтону, легкой атлетике, настольному теннису, футзалу (спорт глухих) и дзюдо спорта слепых. Церемония закрытия спартакиады состоится 29 сентября в Уфе.