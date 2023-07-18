Школьник из Уфы отправился в Цюрих на международную химическую олимпиаду

Школьник из Башкирии принимает участие в 55-й Международной химической олимпиаде. Он представляет Россию в составе национальной сборной.

Соревнование собрало более 300 талантливых учеников из 90 стран мира, сообщает Министерство образования региона. Каждая из стран представлена командой, в состав которой входят четыре школьника, прошедших национальные отборочные туры. Российская команда сформирована из победителей Всероссийской олимпиады школьников по химии.