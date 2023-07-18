Школьник из Уфы отправился в Цюрих на международную химическую олимпиаду

Школьник из Башкирии принимает участие в 55-й Международной химической олимпиаде. Он представляет Россию в составе национальной сборной.

Фото №1 - Школьник из Уфы отправился в Цюрих на международную химическую олимпиаду

Это престижное интеллектуальное соревнование стартовало 16 июля в Цюрихе (Швейцария).

Соревнование собрало более 300 талантливых учеников из 90 стран мира, сообщает Министерство образования региона. Каждая из стран представлена командой, в состав которой входят четыре школьника, прошедших национальные отборочные туры. Российская команда сформирована из победителей Всероссийской олимпиады школьников по химии.

В составе российской сборной – учащиеся общеобразовательных учреждений Уфы, Москвы, Казани и Алтайского края.

На соревнованиях участникам предлагают теоретические и практические задания.

Победители будут объявлены на церемонии закрытия, которая состоится 24 июля.  

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