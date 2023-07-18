В Уфе на дне Белой обнаружен жернов Средневековья

В реке Белой во время погружения уфимские спасатели обнаружили удивительную историческую находку – тяжелый каменный кругляш. Предполагается, что это древний жернов, который использовался в эпоху Средневековья.

Об этом информирует пресс-служба управления гражданской защиты города.

Сотрудники поисково-спасательного отряда передадут этот ценный артефакт в Национальный музей Республики Башкортостан.

Известно, что сотрудники спасательной службы нередко пополняют экспозиции музеев Уфы. К примеру, ранее они обнаружили в реке Белой старинный якорь, которому более сотни лет, останки мамонта и бизона.

Кроме того, в Уфимке был найден череп шерстистого носорога, который, возможно, обитал в этих местах 8 тысяч лет назад.