Жительница Башкирии отправила свой УАЗ в помощь участникам СВО

Пенсионерка из деревни Курманкеево Давлекановского района республики Фагима Султанова отправила свой автомобиль УАЗ, в народе именуемый «Буханка», в помощь солдатам, которые участвуют в спецоперации.
Фагима-апа рассказала телеканалу «Давлеканово ТВ», что она сама пережила тяготы войны в своей молодости. И теперь, когда у них в деревне все благополучно, и у всех детей есть автомобили, она считает, что их местному подразделению в зоне СВО автомобиль будет нужнее.
Ранее староста села Курятмасово Давлекановского района Фанир Халиков совершил лично две поездки в зону СВО, доставив туда огромный груз помощи. В машине были запасные части, колеса, дизельный генератор, спальные мешки, инструменты, одежда, медикаменты из родной Башкирии, мешки с картофелем, домашние угощения, продукты долгого хранения, обереги и освященная соль, а также другие необходимые вещи.
Обратно Фанир Халиков вернулся автостопом.
Фото: «Давлеканово ТВ»