Жительница Башкирии отправила свой УАЗ в помощь участникам СВО

Фагима-апа рассказала телеканалу «Давлеканово ТВ», что она сама пережила тяготы войны в своей молодости. И теперь, когда у них в деревне все благополучно, и у всех детей есть автомобили, она считает, что их местному подразделению в зоне СВО автомобиль будет нужнее.