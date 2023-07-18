В Башкирии руль велосипеда проткнул ребенку живот

В Салавате с мальчиком во время катания на велосипеде произошел несчастный случай.

По информации городской больницы, ребенок получил проникающее ранение живота, когда не смог справиться с управлением и упал животом на руль велосипеда. В результате были повреждены брюшная полость и кишечник.

Медицинская бригада немедленно доставила мальчика в детскую городскую больницу, где специалисты осмотрели органы брюшной полости и в течение 6,5 часов устраняли обнаруженные повреждения.

Послеоперационный период прошел без осложнений.

Через две недели после происшествия мальчика выписали из больницы.