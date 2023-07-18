В Уфе мужчина безжалостно убил соседку по коммунальной квартире

Мужчина хотел скрыться в Москве, он собрал вещи и покинул место преступления. Благодаря слаженной работе следователей и оперативников его задержали по горячим следам на автовокзале. Обвиняемый признал свою вину. С ним проведены первоначальные следственные действия, на время расследования он помещен под стражу. Следователями проведен осмотра места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрошены очевидцы и другие свидетели.