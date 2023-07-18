Многодетный глава семьи отправился в зону СВО

По словам добровольца, решение об участии в СВО он принял давно. У него за плечами десятилетний опыт работы в правоохранительных органах, а в 1994 году он побывал в зоне вооруженного конфликта в Таджикистане.

Вместе с тем, этот солдат – многодетный отец: у него восемь детей. Самому старшему – 34 года, младшей дочери – всего три.

Ранее мы сообщали, что все желающие заключить контракт и присоединиться к службе могут обратиться по единому номеру 177, а также в Ситуационный центр по номерам 122 или 8(347) 218-19-19. Дополнительно информацию о контрактной службе можно получить в пункте отбора Военного комиссариата республики, расположенного по адресу: Уфа, улица Революционная, 156, тел. 8(347) 248 29 31 либо в ближайшем офисе МФЦ. Также актуальная информация предоставлена на сайте башбат.рф.