В Башкирии на соискание премии имени Шайхзады Бабича принято 23 работы

По информации Госкомитета РБ по молодежной политике, за 2021 и 2022 годы было принято 23 работы на соискание молодежных премий имени Шайхзады Бабича в области литературы, искусства и архитектуры.

Премии в размере 150 тысяч рублей получают талантливые и инициативные молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет один раз в два года.

Чтобы претендовать на премию в области литературы, произведения соискателя должны быть опубликованы в печати.

Авторы произведений музыкального, театрального, хореографического, циркового, кинематографического и изобразительного искусства могут быть выдвинуты на премию после того, как их работы были представлены на различных выставках, в печати, на концертах, в театрах и кинотеатрах не менее чем за год до дня выдвижения.