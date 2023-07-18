Житель Башкирии за пропаганду терроризма получил более 2 лет колонии

Сотрудники управления ФСБ России по республике, а также пограничного управления ФСБ России в Саратовской и Самарской областях успешно пресекли незаконную деятельность 53-летнего жителя Белебея.

Сообщается, что мужчина занимался распространением агитационных материалов, призывающих к насильственным действиям против граждан, поддерживающих или участвующих в специальной военной операции.

В результате проведенных обысков у задержанного были обнаружены агитационные листовки, обмундирование, включая пистолет с приспособлением для бесшумной стрельбы, боеприпасы, а также граната Ф-1.

Следственный отдел Управления ФСБ возбудил уголовное дело по статье «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

По итогам рассмотрения дела Центральным окружным военным судом он признан виновным в совершении указанных преступлений. Ему назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.