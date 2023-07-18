В Башкирии мужчину, который напал на 12-летнего родственника, отправили на лечение

В Башкирии 27-летнего жителя Стерлибашевского района суд решил направить на принудительное лечение. Мужчина напал с топором на 12-летнего родственника.
Напомним, у мужчины и 12-летнего брата его супруги часто возникали конфликты на бытовой почве. 2 апреля в порыве злости сельчанин схватил топор и несколько раз ударил им подростка по конечностям. Мальчик в момент инцидента находился в бане. После случившегося мужчина попытался лишить себя жизни, но ему помогли случайные прохожие, которые заметили его при попытке побега.
Подросток был госпитализирован. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти ребенка — мальчик выжил и пошел на поправку.
По данным суда, согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов, у мужчины обнаружены признаки хронического психического расстройства. Оно лишает его в настоящее время и лишало в период совершения инкриминируемого ему деяния возможности осознавать фактический характер и общественную опасность его действий и руководить ими.
Фото: минздрав РБ; СК РФ по РБ.