В Башкирии мужчину, который напал на 12-летнего родственника, отправили на лечение

Напомним, у мужчины и 12-летнего брата его супруги часто возникали конфликты на бытовой почве. 2 апреля в порыве злости сельчанин схватил топор и несколько раз ударил им подростка по конечностям. Мальчик в момент инцидента находился в бане. После случившегося мужчина попытался лишить себя жизни, но ему помогли случайные прохожие, которые заметили его при попытке побега.