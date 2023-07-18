В Уфе открылась выставка «Обыкновенный нацизм»

Вещи, смотреть на которые тяжело, но необходимо. Сегодня в Музее истории города Уфы открылась выставка «Обыкновенный нацизм». На ней представлены свидетельства преступлений, которые совершались на Украине: фотографии, вооружение, шевроны и личные вещи националистов. Первыми посетителями стали Глава республики, а также замминистра образования и науки и руководитель российского исторического общества.
Выставка «Обыкновенный нацизм» посвящена трагедии мирного населения Донбасса и преступлениям неонацистов. В основе – экспонаты, собранные Межмузейной группой Минкультуры России, созданной по инициативе Российского исторического общества. Участники группы работали на освобожденный территориях, фиксируя свидетельства жестоких преступлений и собирая то, что оставили после себя боевики.
На выставочных стендах представлены образцы вооружения стран НАТО и националистических батальонов, а также предметы, подтверждающие целенаправленную политику киевского режима по уничтожению православных храмов. Радий Хабиров, принимая участие в открытии выставки, рассказал, почему важно сделать так, чтобы о тех событиях узнало как можно больше людей.
Вместе с главой республики в открытии выставки приняли участие и федеральные гости: замминистра образования и науки России Константин Могилевский и исполнительный директор фонда «История Отечества» Руслан Гагкуев.
Передвижная выставка обыкновенный нацизм в разных городах организуется с 2022 года. В феврале с экспонатами ознакомился и Президент России Владимир Путин во время своего визита в Волгоград.
В Башкортостане увидеть своими глазами экспозицию, посвященную современному нацизму, может любой желающий. Власти также намерены организовывать экскурсии для школьников и студентов. В музее города Уфы выставка продлится до 15 августа.