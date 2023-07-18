В Уфе открылась выставка «Обыкновенный нацизм»

Выставка очень серьёзная и эмоционально тяжелая. Но мы должны об этом рассказывать. Мы хотим, чтобы наши дети росли в мире и согласии. Но они должны понимать, что есть и эта часть нашей жизни. Есть добро, а есть зло. И если себя не защищать, не карать зло, то оно может прийти к нам.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан