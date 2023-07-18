В Башкирии пенсионеры могут получить сертификаты на обучение

Пенсионеры в республике могут обратиться в органы соцподдержки и бесплатно пройти уроки по йоге, иностранным языкам, лечебной физкультуре, танцам и цифровой грамотности. В Башкортостане действует соответствующая программа. В этом году на нее из регионального бюджета выделили 2,5 миллиона рублей.

Ее путешествие в Дагестан начинается с улицы Достоевского. До Елены Зоторвой дошла очередь за сертификатом. Его можно потратить на фитнес, разные мастер-классы или обучение. Так, уфимка решила освоить английский язык.

Благодаря разным республиканским программам 70-летняя Бриллиант Закирова с 2016 освоила азы садоводства и овощеводства, научилась рисовать, даже изучала английский язык. В этом году она получила сертификат на уроки по лепке из глины. Азы освоила в одной из уфимских мастерских. Теперь хочет узнать новые приемы лепки.

Пенсионеры в республике получают сертификаты номиналом две тысячи рублей на обучение, занятие спортом или досуг. Они сами выбирают интересное для себя направление. В очередь на получение сертификата можно встать через органы соцподдержки или МФЦ. За сертификатом необходимо подойти в течение трех рабочих дней после звонка или SMS-оповещения.

Полученный сертификат принимают не везде, список организаций есть на сайте Минтруда. Причем воспользоваться сертификатом могут не только уфимские пенсионеры, но и в других городах и районах республики.