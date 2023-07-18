В Уфе почистят озеро Кашкадан, зарастающее водорослями

Площадь акватории озера Кашкадан – 0,11 кв.км, его глубина – от 2,5 до 3 метров. В этом году из-за сильной жары из водоема начала испаряться вода и разрастаться биота.

В целях недопущения насыщения озера биогенными элементами, сопровождающегося ростом биологической продуктивности, а также для того, чтобы посетителям Кашкадана было комфортно при купании, специалисты приступили к мероприятиям по механической очистке дна озера от огромного количества водорослей и мусора.