В Уфе ищут разработчика проекта капремонта объекта культурного наследия

Государственное казенное учреждение «Хозяйственное управление» республики объявило о поиске подрядной организации для разработки проекта, который призван сохранить объект культурного наследия регионального значения – здание жилого дома Тушновых, расположенного по адресу: проспект Салавата Юлаева, 7.

Данный объект представляет собой одноэтажное здание из красного кирпича, выполненное в русско-византийском стиле, и имеет двухэтажный бытовой пристрой. Площадь строения – 444,3 квадратных метра, а период его возведения приходится на конец XIX – начало ХХ века.

Основной задачей подрядной организации будет проведение всестороннего обследования всех конструкций здания с целью определения его физического и морального износа, выявления возможных дефектов и анализа причин их возникновения.

Важной частью работ является проведение инженерных и геодезических изысканий, а также обследование наружных инженерных систем здания.

Согласно условиям аукционной документации, подрядчик должен завершить разработку проекта и представить его заказчику в течение 120 дней с даты заключения договора.