Сотрудники ГИБДД Башкирии помогли женщине починить автомобиль

В Башкирии сотрудники ГИБДД пришли на помощь застрявшей на дороге женщине. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

На автодороге Уфа-Оренбург недалеко от села Толбазы у водительницы на автомобиле из-за сильного дождя вылетели дворники. Сотрудники ГИБДД как раз находились на патрулировании и заметили «Ниссан Кашкай» на аварийной сигнализации.