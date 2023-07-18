Сотрудники ГИБДД Башкирии помогли женщине починить автомобиль

В Башкирии сотрудники ГИБДД пришли на помощь застрявшей на дороге женщине. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.
На автодороге Уфа-Оренбург недалеко от села Толбазы у водительницы на автомобиле из-за сильного дождя вылетели дворники. Сотрудники ГИБДД как раз находились на патрулировании и заметили «Ниссан Кашкай» на аварийной сигнализации.
Они обеспечили безопасный проезд для других автомобилей, а затем помогли водителю с поломкой. Девушка поблагодарила автоинспекторов за оказанную помощь и продолжила путь.
Фото: ГИБДД РБ.